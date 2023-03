Oração de bênção do mês de abril

Ao início de cada mês muitas pessoas separam um tempo para orar a fim de pedir proteção e energia positiva para o ciclo que está começando, de maneira que possa desfrutar de um mês repleto de bênçãos e com os caminhos abertos. Confira a oração para o mês de abril, para que os próximos dias sejam abençoados.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Peço a Deus graças, proteção e infinitas bênçãos neste mês que se inicia. Peço a presença de Deus Pai todo-poderoso sobre mim, minha casa, minha família, guardando-nos de toda maldade.

Peço a licença de ter prosperidade, saúde, sabedoria sobre a minha mente, abundância em meu lar, meus negócios, paz, amor e tranqüilidade em meu coração. Tenho a certeza de que, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu serei grandemente abençoado (a).

Que cada dia deste novo mês seja de glória, que cada dia seja santificado, e que possa honrar o nome de Jesus.

Eu sei Senhor, que sob a Sua graça somente o bem me acontecerá, e que estarei protegida contra qualquer sugestão imperfeita. Eu sou uma rocha. Eu sou pura irradiação do Seu amor divino envolvendo-me com sua luz e energia, que me cobrem e me protegem de tudo e de todos os males.

Com Teu poder, Senhor, e no nome de Jesus, conceda-me grandes milagres neste mês que se inicia. Refaça minha história, meu passado e meu presente

Que a alegria que vem do céu transborde todo o meu ser. Obrigado (a), Senhor Jesus, por todos os milagres, surpresas maravilhosas, soluções divinas e inúmeros feitos que serão derramados pelo Senhor na minha vida, da minha família, durante este novo mês.

Está feito, está selado, está determinado e está ligado no céu e na terra, pelo poderosíssimo nome de Jesus Cristo.

Muito obrigado. Assim seja! Amém.”

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)