Discussões e situações de incerteza são alguns dos fatores que podem desencadear o nervosismo. A fé em Deus e no Poder Soberano nos conecta com Ele e o manto de proteção, nos dando a calmaria que precisamos. A oração para acalmar o nervosismo é uma alternativa para se livrar da angústia que assola seu corpo.

Abaixo, confira a oração para acalmar o nervosismo:

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido.

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

3 - Comece a oração.

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

“Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma, e vendo-os, não comente os defeitos alheios. Leva de mim a tristeza, mas não a entregueis a mais ninguém.

Encha meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome. Arranca de mim o orgulho e a presunção. Fazei de mim um ser humano realmente justo.

Dá-me esperança para vencer todas essas ilusões terrenas. Planta em meu coração a semente do amor incondicional e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas.

Transforme meus rivais em companheiros, meus companheiros em meus amigos e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, a sabedoria para perdoar e afasta de mim o desejo da vingança”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)