Em momentos de amor, desejamos manter a conexão com a pessoa amada viva e presente nos pensamentos dela, mesmo quando distantes fisicamente. Assim como quando estamos conhecendo alguém e queremos estar mais vezes na mente dessa pessoa. Para muitos, isso pode levar à busca de práticas espirituais, como a oração, para fortalecer a relação.

A “oração para a pessoa pensar em mim 24 horas” de São Cipriano, por exemplo, é uma opção para quem busca que a pessoa pense continuamente em você.

Celebrado no dia 16 de setembro, São Cipriano é conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas. Em vida, São Cipriano foi uma pessoa muito inteligente e procurada para estudos de astrologia, feitiços e ensinamentos, para se livrar, também, do mal que as pessoas trazem para nossas vidas. Ele se converteu ao cristianismo com a idade de 35 anos.

Abaixo, confira a oração para a pessoa pensar em mim 24 horas de São Cipriano.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"São Cipriano, poderoso eterno, tu que tens poderes sobre todas as mentes, tu que tens poderes sobre todos os corações, quero invocar o teu enorme pata o amor.

Faça [Fulano] pensar em mim 24 horas por dia, de dia e de noite, todas as horas e a todos os minutos!

São Cipriano, poderoso no amor, peço-te que faças [Fulano] pensar em mim sempre que se deitar.

Preciso que faças [Fulano] pensar em mim sempre que acordar.

Usa a tua força divina e coloca apenas minha pessoa no pensamento de [Fulano].

Faça que [Fulano] fique louco de amor por mim, que tenha muitas saudades e muita vontade de estar do meu lado.

Faz com que as saudades de [Fulano] fiquem cada vez mais insuportáveis de sentir e faz ele correr para os meus braços o mais rápido possível.

Faz com que esta graça me seja concebida e eu prometo ser fiel e devota a ti São Cipriano.para o resto de minha vida.

Obrigado, São Cipriano”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)