Oração a São Cipriano para dominar uma pessoa

Conseguir que uma pessoa faça o que você quer nem sempre é uma tarefa simples. Por isso, algumas pessoas optam por recorrer à oração de São Cipriano para conseguir dominar alguém para alcançar um objetivo amoroso ou não. Muitas vezes associado ao ocultismo e à magia. São Cipriano ficou conhecido pelo “Livro da Capa Preta”, um compilado de feitiços, simpatias e rezas.

Ele foi um bispo e escritor cristão que viveu nos primeiros séculos da era comum. Ele é uma figura importante na história da Igreja Católica e é considerado um santo por algumas denominações cristãs.

Se você deseja muito dominar uma pessoa, confira abaixo a oração de São Cipriano:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Pelo poder supremo de sua graça, invoco São Cipriano. Com a vontade de ferro e a convicção de que assim será, peço-lhe, abra as portas para dominar a mente, o corpo e a alma do (nome da pessoa a dominar).

Traga-me as rédeas do seu corpo, mente e alma, para meus propósitos precisos. Deixe-me dominar esta pessoa chamada (nome) para cumprir meus objetivos pessoais.

Sua é a graça e o poder, minha é a fé e eu gosto disso. Pelo poder conferido aos anjos brancos e das trevas, pelas divindades que vêm à sua presença para que a sua honra se levante, conceda-me a graça de ter (nome) em minhas mãos.

Permita que eu fale a distância, para que minha vontade seja feita sobre a dele. Obrigado senhor, santo, pai, divino Cipriano, você conhece a condenação de viver e ser julgado injustamente, concede-me a graça de obter um favor seu.

Amém!

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)