Oração forte para um futuro abençoado

Pensar no futuro às vezes pode ser assustador, ainda mais quando não temos noção do que pode acontecer. Essa ansiedade pode tomar conta da sua mente e te deixar inquieto, fazendo com que você tenha ações premeditadas que possam ter custos altos. Aquela frase popular que diz que "o futuro a Deus pertence" nunca foi tão certeira como antes, pois apenas Ele comanda nossas ações e dita nossos destinos. Mas, claro, o que você "planta hoje" e "rega" todos os dias, você "colhe amanhã". Então, já que "nada cai do céu", faça também sua parte.

Abaixo, veja a oração forte pelo futuro, para que os dias, meses, anos, décadas seguintes sejam prósperas e abençoadas.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem

Oração

"Senhor, abre nosso coração para receber Teu Santo Espírito.

Ensina-nos a esperar Tua vinda, como fazia Maria no dia da Anunciação e no Pentecostes – o nascimento da Igreja -, quando ela se converteu em nossa Mãe.

Mostra à nova geração que Teu Filho Jesus Cristo permanece sempre e para sempre como o único Salvador do mundo.

Ajuda-nos a proclamar com voz forte e com audácia que ele é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6b).

O caminho que nos leva a nosso destino final.

A verdade que ilumina nosso caminho através da obscuridade da vida e do mundo.

A vida que nos enche de profunda paz.

Permite que Teus discípulos, no amanhecer do terceiro milênio, apressem os passos e obedeçam a Teu mandato de ser “um”, na unidade com o

Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que juntos nos aproximemos do Senhor, radiantes com a Sua luz, sem sombras no rosto, para que o mundointeiro conheça e reconheça Jesus Cristo vivo em Seus discípulos.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)