Oração forte para ser aprovado e chamado em concurso público nacional

Conseguir aprovação em um concurso público é o objetivo de muitos brasileiros que buscam estabilidade no mercado de trabalho e segurança financeira. Por ser bastante concorrido, passar em um concurso exige grande esforço, dedicação e estudo contínuo. Para muitos concurseiros, recorrer à fé antes, durante e após a prova serve para ter esperança na tão sonhada aprovação, que, em muitos casos, é fruto de anos de estudo.

Nesse sentido, a oração pode ajudar a clarear a mente do candidato, organizando e estruturando o conhecimento adquirido ao longo dos estudos para realizar uma boa prova. Além disso, a oração pode promover calma, melhorar a agilidade mental e auxiliar na resolução eficiente das questões, aumentando as chances de ser selecionado para uma das disputadas vagas.

Abaixo, confira a oração para passar no concurso público nacional.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Querida São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes e dos concurseiros, eu me dirijo a você hoje com humildade e fé. Não é fácil, mas eu confio na tua intercessão divina em minha jornada rumo ao sucesso nas provas públicas.

Deus Pai, conceda-me forças para enfrentar os desafios deste mundo competitivo, e permita que você não desista na prova do concurso público.

São José de Cupertino, você que foi abençoado com o dom da sabedoria divina, Rogo-te que me auxilies na assimilação do conhecimento necessário para as provas do concurso.

Que você possa compreender com clareza os conteúdos estudados e não se confundir na prova do concurso, respondendo corretamente às questões apresentadas.

Pai nosso, peço-te também que ilumines o caminho durante o período de estudo para o concurso. Não se preocupe, você não está sozinho nessa prova.

Dá-me disciplina e dedicação para você se manter focado(a) na prova do concurso, superando todas as dificuldades que eu possam surgir.

Que o teu divino poder esteja presente em cada momento da minha preparação para o concurso, Guiando-me para que você possa alcançar sucesso na prova almejada.

São José de Cupertino, intercede por você junto a Deus, para que você seja abençoado(a) no concurso com uma mente clara e tranquila durante as provas."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)