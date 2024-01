Oração poderosa para passar em concurso público

Ser aprovado em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros que desejam ter estabilidade no mercado de trabalho. Passar em um concurso é algo que requer muito esforço, estudo e dedicação do concurseiro. A oração poderosa para passar em um concurso público é um impulsionador de expectativas e força para se sair bem na prova em que, às vezes, o concurseiro passa anos estudando para ser aprovado.

O poder da prece para passar em concurso público é de clarear a mente do estudante com os conhecimentos que estudou e vem estudando, ordená-los, organizar as ideais e ajudar a aplicação desses saberes às questões da prova. A oração ajuda também o concurseiro a ficar mais calmo, ter o raciocínio rápido e conseguir resolver todas as questões corretamente, para que, então, seja um dos aprovados nas vagas tão concorridas.

Abaixo, confira a oração para passar no concurso público.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Oh mãe querida, Nossa Senhora Aparecida,

Oh Santa Rita de Cássia,

Oh meu glorioso São Judas Tadeu, protetor das causas impossíveis,

Oh Santo Expedito, o santo da última hora e Santa Edwiges, a Santa dos necessitados,

Vós conheceis meu coração angustiado,

Intercedei por mim junto ao Pai (pedir a graça e dizer que prova, exame ou teste de conhecimentos quer passar),

Eu vos glorifico e vos louvo sempre,

Curvar-me-ei diante de vós… (rezar 1 Pai nosso, 1 Ave Maria, 1 Glória ao Pai),

Confio em Deus com todas as minhas forças e peço que ilumine o meu caminho e minha vida. Amém"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)