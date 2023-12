Oração do Salmo 121

Composto por 8 versículos, o Salmo 121 da bíblia é indicado para pedir segurança e tranquilidade a Deus. Os trechos, quando pronunciados com muita fé, nos aproxima do Pai Todo Poderoso e fazem com que as graças sejam alcançadas.

A oração demostra total confiança em Deus, afirmando que Ele é quem nos cuida e nos guarda. Além disso, o salmo 121 nos faz lembrar que o nosso socorro em meio as adversidades vem do alto, de Deus, e que não precisamos nos desesperar porque podemos ter a certeza que o Altíssimo resguarda seus filhos. Abaixo, confira a prece do salmo 121.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"1.Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?

2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.

3. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará.

4. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel.

5. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita.

6. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.

7. O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.

8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre."

