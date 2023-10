Oração com salmos para proteção contra os inimigos

Muitas pessoas acreditam na existência de energias ruins que podem desestabilizar a vida pessoal e no trabalho. Às vezes, elas são provindas até de pessoas que se dizem amigas, mas que se mascaram de falsidade e invejam as conquistas de sua vida. Abaixo, confira as orações Salmos 7, 26, 55, 120, 144 da Bíblia para formar um círculo de proteção em você e que toda maldade projetada seja repelido.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Salmo 7

"Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória.

Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor altíssimo."

Salmo 26

"Julga-me, SENHOR, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no SENHOR; não vacilarei.

Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração.

Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade.

Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.

Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios.

Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar.

Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas.

Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.

Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos,

Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.

O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor."

Salmo 55

"Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica.

Atende-me, e ouve-me; lamento na minha queixa, e faço ruído,

Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio; pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam.

O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim.

Temor e tremor vieram sobre mim; e o horror me cobriu.

Assim eu disse: Oh! quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria em descanso.

Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. (Selá.)

Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade.

Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade.

De dia e de noite a cercam sobre os seus muros; iniquidade e malícia estão no meio dela.

Maldade há dentro dela; astúcia e engano não se apartam das suas ruas.

Pois não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.

Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.

Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus.

A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno; porque há maldade nas suas habitações e no meio deles.

Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.

De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim; pois havia muitos comigo.

Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e, portanto, não temem a Deus.

Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele; quebrou a sua aliança.

As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração: as suas palavras eram mais brandas do que o azeite; contudo, eram espadas desembainhadas.

Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; não permitirá jamais que o justo seja abalado.

Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias; mas eu em ti confiarei."

Salmo 120

"Na minha angústia clamei ao SENHOR, e me ouviu.

Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora.

Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora?

Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro.

Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar.

A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz.

Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram a guerra."

Salmo 144

"Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os.

Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade.

A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores;

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.

Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade,

Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas.

Para os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor."

