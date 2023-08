Oração poderosa do salmo 30 para afastar o mal e fortalecer o espírito

Composto por 12 versículos, o Salmo 30 da bíblia é indicado para exaltar o nome de Deus e pedir proteção e fortalecimento do espírito. O trecho quando pronunciado com muita fé, nos aproximam do de Deus e fazem com que graças sejam alcançadas.

A prece demostra total confiança no Pai, agradece pela intercessão, pelas forças para novos recomeços e pede por proteção do espírito, para que nenhum mal abale a fé Nele. Confira abaixo a oração do Salmo 30.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

¹ Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim.

² Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste.

³ Senhor, da cova fizeste subir a minha alma; preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura.

⁴ Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome.

⁵ Porque não passa de um momento a sua ira; o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.

⁶ Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade: jamais serei abalado.

⁷ Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha; apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado.

⁸ Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei.

⁹ Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo à cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade?

¹⁰ Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio.

¹¹ Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria,

¹² para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre."

Versão pronunciada

