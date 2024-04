Oração de São Ricardo

Comemora-se em 3 de abril o dia de São Ricardo, considerado o padroeiro dos pais de família. Ricardo foi o filho do meio da rainha da Inglaterra meridional, que posteriormente se tornou abadessa e uma santa da Igreja Católica. Devido à morte do irmão mais velho, Ricardo assumiu temporariamente o trono. Porém, ele ficou neste cargo apenas por alguns anos.

Quando seu sobrinho atingiu a idade adequada para governar, Ricardo optou por deixar o palácio nas mãos dele e se retirou para um mosteiro, levando consigo seus dois filhos ainda adolescentes. Em 720, eles embarcaram em uma peregrinação à cidade sagrada de Roma.

Viajando através da França, sua jornada foi interrompida em Luca, na Itália, onde Ricardo adoeceu e morreu. Seu túmulo tornou-se palco de inúmeros milagres, transformando o local em um ponto de devoção para muitos cristãos, e ele passou a ser reconhecido como o "rei santo".

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

2 - Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Deus de misericórdia derramai sobre nós a graça santificante que nos permite contemplar sua face, e concedei-nos, pelos méritos de São Ricardo, o ânimo para evangelizar os mais sofredores. Por Cristo nosso Senhor. Amém!."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)