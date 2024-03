Oração poderosa de São José e da Virgem Maria

São José e a Virgem Maria, conhecida também como Nossa Senhora, são figuras bastante conhecidas da Bíblia por serem o pai adotivo de Jesus e a mãe do filho de Deus, consecutivamente. Foram eles cuidaram de Cristo quando enviado à Terra para representar a mais pura forma de amor de Deus pelos seus filhos.

Abaixo, confira a oração de São José e a Virgem Maria para pedir por força e viver com integridade e propósito.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó Senhor Deus, humildemente nos colocamos neste momento em oração e inclinamos nossos corações diante da Presença da Virgem Maria, Nossa Senhora e São José, Patriarca da igreja. Oh, Virgem Maria, Mãe da Graça, e São José, protetor da Sagrada Família, estejam conosco neste momento profundo de fé e Oração.

Convido você a fazer um breve silêncio para nossa reflexão.

Neste silêncio, permitimos refletir sobre a jornada da vida. Como Nossa Senhora, que acolheu o chamado divino com humildade, pedimos a graça de aceitar as surpresas que a vida nos reserva. Que possamos, como São José, ser fiéis ao propósito divino, mesmo quando a estrada ainda é incerta.

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

'Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.' Nossa Senhora, em tua pureza e compaixão, reconhecemos a luz que guia nossos passos. Em momentos de dúvida e angústia, seja a Senhora nossa estrela-guia. Em tempos de tribulação, seja nossa consoladora. Elevamos nossos pedidos, confiantes em tua intercessão.

(Aqui, em silêncio, façamos nossos pedidos pessoais a Nossa Senhora.)

“São José, padroeiro das famílias, rogai por nós.” São José, homem de trabalho e silêncio, inspira-nos a viver com integridade e propósito. Ensina-nos a ser guardiões uns dos outros, assim como foste para a Sagrada Família. Em tempos de desafio, seja nosso modelo de paciência e força.

(Aqui, em silêncio, façamos nossos pedidos pessoais a São José.)

'Nossa Senhora, concedei-nos a paz que só pode vir de vosso Filho, Jesus. São José, fortalecei-nos em nossas lutas diárias.' Em um mundo muitas vezes tumultuado, buscamos a paz interior que apenas a presença de Cristo pode oferecer. Nossa Senhora, envolve-nos com seu manto azul de serenidade. São José, fortalece nossos corações para enfrentar as tempestades da vida.

'Virgem Santíssima, olhai pelos enfermos, aliviando-lhes o sofrimento. São José, protetor dos aflitos, intercedei por aqueles que enfrentam a dor.' Neste momento, pensamos nos doentes e necessitados de cura. Nossa Senhora, com sua ternura maternal, toca aqueles que estão enfermos. São José, com sua compaixão paterna, estende tua mão protetora sobre eles.

'São José, modelo de pai e esposo, abençoai nossas famílias. Nossa Senhora, Rainha do céu e do meu Lar, guia-nos no caminho do amor e compreensão.' Em um mundo que muitas vezes desafia os alicerces das famílias, pedimos a bênção sobre nossos lares. São José, ensina-nos a viver em harmonia e amor. Nossa Senhora, fortalece os vínculos familiares com tua graça.

'Nossa Senhora, estrela da esperança, iluminai aqueles que perderam o rumo. São José, guia os desesperançados de volta ao caminho da fé.' Lembramos, neste instante, aqueles que se perderam na escuridão da desesperança. Nossa Senhora, com tua luz celestial, mostra-lhes o caminho. São José, com tua orientação paternal, traze de volta os que se perderam.

Aqui agora, em silêncio, ao invés de pedir, vamos expressar nossa gratidão a Nossa Senhora e São José.

Com corações repletos de gratidão estamos diante de vós nesta oração. Nossa Senhora e São José, agradecemos pela vossa presença amorosa. Que vossas bênçãos nos acompanhem em cada passo da nossa jornada, guiando-nos com sabedoria e amor.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ave Maria

Pai Nosso"

