Oração de Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil e pelos brasileiros

Celebra-se em 12 de outubro o dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. A data é decretada feriado nacional em todo o país. A história se inicia quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, no ano de 1717.

Ela foi encontrada em dois pedaços: primeiro o corpo e, depois, a cabeça. Neste mesmo dia, o primeiro milagre da Santa Aparecida foi realizado: uma pesca abundante, em uma época que não se encontrava peixes, e deu fartura para aqueles três homens.

Esse evento foi considerado um milagre e deu origem à devoção à Nossa Senhora de Aparecida, que logo se espalhou por todo o Brasil. Em 1904, o Papa Pio IX proclamou Nossa Senhora de Aparecida como a Padroeira do Brasil em 1904. Hoje, milhões de fiéis visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Aparecida, São Paulo, onde a imagem da santa é venerada.

O feriado religioso em nome de Nossa Senhora de Aparecida é um símbolo importante da devoção católica no país. Ela é considerada a protetora dos pescadores e das águas, além de ser uma figura significativa na fé dos brasileiros.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Senhora Aparecida, o Brasil é vosso!

Rainha do Brasil, abençoai a nossa gente tende compaixão do vosso povo!

Socorrei os pobres, consolai os aflitos, iluminai os que não têm fé.

Convertei os pecadores, curai os nossos enfermos, protegei as criancinhas.

Lembrai-vos dos nossos parentes e benfeitores, guiai a mocidade, guardai nossas famílias!

Visitais os encarcerados, norteai os navegantes, ajudai os operários.

Orientai o nosso clero, assisti os nossos bispos, conservai o santo padre.

Defendei a santa igreja! Esclarecei o nosso governo!

Ouvi os que estão presentes, não vos esqueçais dos ausentes.

Paz ao nosso povo! Tranquilidade para a nossa terra!

Prosperidade para o Brasil! Salvação a nossa pátria!

Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia.

Senhora Aparecida, o Brasil tudo espera de vós.

Senhora Aparecida, o Brasil vos aclama!

Salve, Rainha! Amém!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)