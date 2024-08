São Pedro é um dos santos mais populares do Brasil. Líder do grupo dos 12 apóstolos, ele é o responsável por guardar as chaves do céu e auxiliar na abertura de caminhos na vida.

Por isso, em períodos em que você se sente enfrentando obstáculos ou desafios que parecem impossíveis de superar, seja no âmbito profissional ou pessoal, orar para o santo pode ajudar a passar por essas situações e abrir novos horizontes. Confira abaixo a Oração de São Pedro para abrir os caminhos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de São Pedro

"Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abriu as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda.

Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos.

Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo.

Amém."

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)