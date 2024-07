Oração para proteger o bebê no ventre

Toda pessoa que está gestando tem o instinto de proteger aquela criança que está gerando em seu ventre. Por meio de cuidados físicos e espirituais, aquele bebê no útero pode se desenvolver de forma saudável, para, no momento certo, vir ao mundo. Nesse sentido, a oração se faz uma ferramenta para pedir a Deus pela proteção do bebê enquanto estiver no ventre. Abaixo, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para proteger dos males a criança no ventre.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração da boa morte

"Senhor Jesus Cristo vem derramar a Tua graça sobre esta criança

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pai Celestial, eu Te louvo e agradeço por permitires esta vida e por formares esta criança a Tua imagem e semelhança. Envia o Teu Espírito Santo e ilumina meu útero. Enche-o com Tua luz, poder, majestade e glória, assim como fizeste no ventre materno de Maria para gerar Jesus.

Senhor Jesus Cristo, vem, com Teu amor e Tua infinita misericórdia, derramar a Tua graça sobre esta criança.

Remove qualquer negatividade que possa ter sido transmitida a ela, consciente ou inconscientemente, bem como toda e qualquer rejeição. Se em algum momento pensei em abortar, eu renuncio agora!

Lava-me de toda e qualquer herança de maldição que veio dos nossos antepassados; toda e qualquer doença genética ou mesmo transmitida por infecção; toda e qualquer deformidade; todo tipo de vício que ela possa herdar de nós, seus pais. Lava esta criança com Teu precioso Sangue e enche-a com Teu Espírito Santo e Tua Verdade. Desde já, eu a consagro a Ti, pedindo que a batize no Teu Santo Espírito e que a vida dela seja fecunda no Teu infinito amor.

Lava em Teu Sangue toda a contaminação vinda do ocultismo, de benzimentos, do espiritismo, de comidas ou bebidas consagradas. Sei que foi Teu Espírito Santo quem a fecundou em meu seio, e sei que Ele é capaz de fazer novas todas as coisas, por isso estou suplicando.

Maria, Mãe de Jesus, vem e me ensina a cuidar desta criança como cuidaste de Jesus em Teu ventre materno. Envia, Senhor, Teus anjos, para que intercedam por esta criancinha diante de casa pessoa da Santíssima Trindade.

Obrigada, Pai, por esta linda criança. Obrigada, Espírito Santo, por inundares esta criança de graças. Obrigada, Jesus, por curares esta criança. A todos Vós eu a entrego. Que ela honre e glorifique a Deus agora e por toda eternidade. Amém! Aleluia! Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)