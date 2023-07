A oração para dar Graças a Deus é indicada para agradecer ao Pai Todo Poderoso, criador dos ceús e da Terra, pela benção da vida, pela oportunidade diária de viver, pelas intercessões e milagres concedidos, por nunca faltar alimento na mesa de casa e toda bondade divina que Deus nos concede.

A prece é uma forma de gratidão pelas bênçãos recebidas, reconhecendo a soberania e poder do Senhor. Abaixo, confira a oração para dar Graças a Deus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Em nome do Pai,

do Filho e

do Espírito Santo.

Amém.



Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, neste momento me coloco diante de Ti,

em profunda gratidão por todas as permissões em minha vida.

Graças a Deus pelas inúmeras bênçãos que nos concedes, pelos dons que permeiam nossa existência.

Graças a Deus por nos amares infinitamente, por Tua misericórdia que se renova a cada amanhecer.

Graças a Deus por nos guiares com Tua sabedoria e por cuidares de nós em todos os momentos.

Graças a Deus pela vida que nos deste, por cada respiração, cada batida do coração.

Agradecemos pelo dom da família e dos amigos, pelo amor que compartilhamos e recebemos.

Graças a Deus por Teu filho Jesus Cristo, por Sua vida, morte e ressurreição em favor da humanidade.

Agradecemos por Seu exemplo de amor e humildade e por Sua prenseça constante em nossas vidas.

GRaças a Deus pelo Espírito Santo a nos guiar, por Tua presença consoladora e transformadora.

Graças a Deus por Tua força que nos capacita, e por Tua paz que nos preenche em meio às tribulações.

Graças a Deus pela natureza exuberante, por cada pôr do sol, por cada brisa que acaricia nosso rosto.

Agradeço pelo alimento em nossa mesa, e pela oportunidade de cuidar das obras a que mim confiaste.

Graças a Deus pelo trabalho, pelo alimento sobre a mesa, pelo teto ond eposso me abrigar, pela família da qual faço parte.

Graças a Deus pelos momentos de silêncio e quietude onde posso orar e buscar-me aproximar cada vez mais de Ti.

Que nossa gratidão, ó Deus, se manifeste em ações, em um coração generoso e compassivo.

Que possamos compartilhar Tuas graças com o mundo, e ser instrumentos de amor e bondade em Teu nome.

Que nossa oração de agradecimento ecoe em nossas vidas diariamente.

graças a Deus por tudo que És, e por todas as maravilhas que operas em nós.

Em nome do Pai, do FIlho e do Espírito Santo.

Amém"

Pai Nosso que estais no céu,

santificado seja o vosso nome,

vem a nós o vosso reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas,

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,

não nos deixei cair em tentação

mas livrai-nos do mal.

Amém."

