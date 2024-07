Oração para o filho ir bem na escola

A escola é um período fundamental na vida de toda criança, pois é nela que este pequeno ser humano vai aprender os conhecimentos básicos e, ao conviver com outras pessoas, compartilhar dos saberes da vida. Mas, é uma realidade que o mal exista nesses espaços e pudera fazer seu filho desviar do real foco, que é estudar e se tornar cada vez mais inteligente e íntegro.

Nesse sentido, a fé em Deus se faz uma grande aliada em suplicar que seu filho sempre mantenha o foco nos estudos e não dê brechas para distrações. Assim, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para seu filho ir bem na escola. Confira abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Senhor meu Deus, eu entro diante da tua presença agora para lhe pedir pelo dia de aula de meu filho. Sei que o Senhor está com ele deis do momento que ele chega a escola até o momento que ele vem embora. E eu te peço para que o Senhor o guarde e o proteja, dando sabedoria para entender o que é passado pela professora. Eu uso a autoridade que o Senhor me deu e me levanto CONTRA TODO MAL, CONTRA TODA MÁ INFLUÊNCIA, PREGUIÇA, ACIDENTE E QUALQUER PROBLEMA QUE POSSA ATINGIR MEU FILHO NA ESCOLA! E DIGO SAIA AGORA EM NOME DE JESUS! Eu declaro que ele tenha um dia abençoado na escola, um dia feliz e que ele saiba agir com sabedoria em todos os momentos. Amém e Graças a Deus."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)