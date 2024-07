Oração forte para afastar filho do mau caminho

Instintivamente, proteger os filhos vai ser uma ação natural dos pais ao perceberem que algo pode dar errado. Por meio de palavras ou ações, os genitores buscam, do seu jeito, proporcionar o melhor caminho para a vida do fruto daquele amor. Nesse sentido, a oração a Deus se faz uma grande aliada, pois pode rogar ao Criador do Universo os melhores rumos e experiências para seu filho, livrando-o do mau caminho do mundo.

Veja, abaixo, uma oração para afastar filho do mau caminho.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para afastar filho do mau caminho

"Ó Senhor, aceitai sob a vossa proteção os filhos que me destes.

Não permitais que vos ofendam com o pecado: ajudai-os a alcançar o Céu.

Salvai também a minha alma e a de meu marido.

E se quiserdes chamar algum dos meus filhos para o vosso serviço, para a salvação dos homens, eu o ofereço desde já com alegria e reconhecimento profundo.

Perdoai, Senhor, as minhas fraquezas e supri as minhas carências, para que possa cumprir o mais dignamente possível a minha missão na família e na sociedade.

Mantende o espírito de fé em toda a minha família, na paz e na unidade do amor, e fazei que nos encontremos unidos na sociedade dos santos, eternamente convosco.

Amém."

