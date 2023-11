Oração para conversar com Jesus Cristo

Em momentos difíceis e desesperadores da vida, muitas pessoas recorrem à oração como forma de acalento. Conversar com Jesus, o filho de Deus, é um ato de confiança Nele, que por nós sua vida entregou. Desabafar seus problemas com Ele pode trazer mais conforto espiritual, esperança, ânimo, senso de propósito, reflexão e autoaceitação de diversas situações que às vezes não estão sob nosso controle. Abaixo, confira uma prece para conversar com Jesus, para sempre manter a fé naquele que sempre nos amou e nos ama, independente de qualquer coisa.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração

"Oi Jesus, nesse momento eu estou aqui só para conversar com você.

Eu sei que você sabe tudo o que está passando no meu coração e na minha vida, e que eu não precisaria te dizer nada, mas eu faço questão de te apresentar todas as minhas dificuldades, todos os meus medos, todas as minhas alegrias.

Jesus eu tenho noção que a cada momento eu posso melhorar tudo o que sou e por isso eu peço a sua ajuda para cada dia estar mais perto de você.

Eu quero te pedir também que todas as vezes que eu não estiver em sua presença, e não estiver tão próximo de você, que o senhor mande o seu Espírito Santo para moldar o meu coração e que isso faça com que eu sinta tudo aquilo que eu já senti ao estar muito perto do seu amor.

Que eu nunca esqueça o tanto que o senhor me ama, que eu possa passar todo esse amor independente de onde eu estiver.

Amém.".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)