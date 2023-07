Em alguns momentos da vida, tomar decisões não é uma tarefa simples. Quando a situação envolve outras pessoas, ela tende a ficar mais difícil, já que você terá que lidar com consequências que podem ou não agradar a si e a terceiros.

Em momentos de dúvidas e questionamentos, obter a melhor resposta sozinho, às vezes, pode parecer uma realidade muito distante. No entanto, com a ajuda da fé é possível que Deus, por meio do Espírito Santo, acenda uma luz em sua vida e oriente sobre qual caminho prosseguir. Confira abaixo a oração para pedir uma resposta a Deus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Meu Deus Altíssimo, no nome Glorioso do Senhor Jesus, com toda fé e respeito, eu me coloco na sua Santa Presença

para pedir que o Senhor me conceda a graça de receber do seu Espirito Santo a resposta, direção ou orientação que eu tanto preciso.

Senhor, tenha piedade de mim e perdoe todos os meus pecados.

Meu Pai Amado, o Senhor é o meu único e Soberano Deus.

Eu só confio e dependo exclusivamente da sua poderosa presença e poder.

Meu Pai querido, o Senhor sabe muito bem o que eu estou passando e tudo aquilo que está acontecendo na minha vida.

Ultimamente eu estou com muitos questionamentos e dúvidas.

Para que eu possa tocar a minha vida com mais sabedoria e confiança, eu estou precisando muito da sua divina direção, orientação e resposta.

Por isso meu Deus Eterno, por favor, conceda-me essa graça muito especial de receber do Senhor, a resposta que eu tanto preciso para

(diga sua dúvida).

Amém."

