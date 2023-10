Oração para pedir forças a Deus

Em momentos difíceis e desesperadores da vida, muitas pessoas recorrem à oração como forma de acalento. Pedir forças a Deus é um ato de simplicidade e confiança Nele, por acreditar que, mesmo com todas as adversidades, o ruim há de passar. Desabafar seus problemas com Ele tem várias finalidades, como: conforto espiritual, esperança, ânimo, senso de propósito, reflexão e autoaceitação de diversas situações que às vezes não está sob nosso controle. Abaixo, confira uma prece para pedir forças ao Todo Poderoso, para que você sempre tenha esperanças de que qualquer dificuldade será superada.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades.

Não me deixes desanimar!

Tu és a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades.

Em ti deposito a minha fé e a minha esperança.

Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti em todos os momentos, cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias!

Ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do teu amor de Pai, a ouvir a tua Palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos.

Ajuda-me a explorar a profundidade do meu ser, a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em mim, para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia-a-dia.

Em teu nome e com a tua ajuda, Pai, eu sei que posso vencer, porque aquele que confia em ti, na tua misericórdia e no teu amor, sempre triunfa contigo!

Amém".

Versão em vídeo com legenda

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)