Oração para ter uma boa morte

Como diz o ditado: "a única certeza da vida é a morte". E de fato, o ciclo natural da vida é nascer, viver e morrer. Além da qualidade de vida, devemos pensar no momento em formos partir para o plano espiritual, ao lado de Deus, e no quão importante é ter fé nesse momento difícil.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para ter uma boa morte. Confira abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração da boa morte

“Divino Jesus, Filho de Deus encarnado, que pela nossa salvação vos dignastes nascer em um estábulo, para passar vossa vida na pobreza,

Na provação e na miséria e morrer cheio de dores pregado na cruz;

Eu vos suplico, dizei ao vosso Pai celeste, no momento da minha morte: Meu Pai, perdoai-lhe!

Dizei à vossa Mãe querida: Eis aí o vosso filho! Dizei à minha alma: Ainda hoje estarás comigo no paraíso.

Meu Deus, meu Deus, não me abandoneis nessa hora! Tenho sede!

Sim, meu Deus, minha alma tem sede de vós, que sois a fonte das águas vivas.

Minha vida passa como uma sombra.

Ainda um pouco e tudo estará consumado!

E por isto, meu adorável Salvador, desde este momento, entrego minha alma nas vossas mãos, por toda a eternidade.

Jesus, Maria e José, dignai-vos recebê-la. Amém.”

Oração da boa morte à Nossa Senhora

"Nossa Senhora, nossa Mãe Divina,

precisamos uma vez mais de vosso auxílio e proteção.

Vós sofrestes a dor de perder vosso Filho,

fazei-nos pacientes perante os desígnios de Deus,

ajudai-nos a descobrir o sentido da vida e da morte.

Ajudai-nos a ter fé, a conversar com Deus e escutá-lo.

Ó querida Mãe, abri vossos braços e abraçai (fala-se o nome do enfermo)

e concedei-lhe uma morte iluminada por Deus.

Pedi a Deus que perdoe todas as suas faltas e seja misericordioso,

socorrendo-o (a) na passagem para a vida eterna.

Fazei-o (a) merecedora (o) na passagem da vida eterna

junto a vós e a Jesus, seu Filho amado.

Nossa Senhora da Boa Morte, peço-vos a graça de nos dar a força necessária

para assumir, com amor, as horas difíceis a serem enfrentadas,

aceitando a vontade de Deus, seus desígnios eternos e impenetráveis.

Amém."

Oração a Jesus para ter uma boa morte

"Ó Jesus misericordioso, pregado na cruz, lembrai-Vos da hora da minha morte.

Ó coração misericordiosíssimo de Jesus, aberto pela lança, escondei-me na hora da morte.

Ó sangue e água que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia insondável para mim, na hora da minha morte, lavai-me!

Ó Jesus agonizante, refém de misericórdia, aliviai a ira de Deus na hora da minha morte!

Ó meu Jesus, que meus últimos dias de exílio sejam inteiramente conformes à Vossa santíssima vontade.

Uno os meus sofrimentos, amarguras e a própria agonia com a Vossa santa paixão e ofereço-me pelo mundo inteiro, para pedir a abundância da divina misericórdia para as almas dos pecadores.

Confio firmemente e submeto-me inteiramente à Vossa santa vontade, que é a própria misericórdia,

E a Vossa misericórdia será tudo para mim nessa última hora, como Vós mesmo me prometestes.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)