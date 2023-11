Oração de São Brás para sempre louvar a Deus

Celebrado em 5 de fevereiro pela Igreja Católica, São Brás, natural da Armênia, era médico e sacerdote conhecido por sua extraordinária benevolência para com os pobres e os cristãos perseguidos. Sua notável doçura e santidade levou os cristãos a elegê-lo bispo da cidade de Sebasta, na Capadócia, durante o século III. Apesar desse período marcar o fim das grandes perseguições aos cristãos, muitos ainda enfrentaram tortura e morte pelas mãos dos poderosos. Descoberto em uma caverna, Brás foi capturado e, em 316, morreu em testemunho de sua fé sob as ordens do imperador Licínio.

Milagre

À São Brás é atribuído o milagre de quando era levado preso, para depois ser torturado. Conta-se que uma mãe aflita jogou-se aos seus pés pedindo que socorresse o filho, que agonizava com uma espinha de peixe atravessada na garganta. O santo rezou, fez o sinal da cruz sobre o menino e este, por sua vez, se levantou milagrosamente, e imediatamente como se nada lhe tivesse acontecido. Por esse episódio, foi lhe atribuído o termo "protetor da garganta".

Em vários os lugares do mundo, quando uma criança ou qualquer pessoa se engasga, muito se é invocado: “São Brás te proteja.” Ou simplesmente: “São Brás.”

Nas Igrejas de todo o mundo essa benção é feita especialmente no seu dia, com duas velas cruzadas sobre a garganta dos fiéis, para receberem a benção de São Brás.

Abaixo, confira uma oração para reverenciar São Brás, o bispo que sacrificou sua vida em testemunho de sua fé.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"“Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém”.

A benção de São Brás

“Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Brás, rogai por nós. Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Mirelly Pires)