A gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as bençãos e dádivas recebidas de Deus, como a saúde da família, a oportunidade de um emprego, a capacidade, os amigos, etc. A oração é uma forma de conversar com o divino e agradecer por tudo de bom que tem ocorrido em sua vida.

Abaixo, confira a oração de gratidão a Deus.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Oração

"Senhor, meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço por tudo o que tens feito em minha vida: pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Por tudo. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que me tens dado de testemunhar o Amor com que amas a mim e a todas as pessoas. Obrigado, Pai, por Teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti, que és o Criador de tudo o que sou e do que possuo, dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a Tua vontade, e que minhas obras honrem e glorifiquem o Teu Nome. Amém!" (Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai).

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)