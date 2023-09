Oração noturna de agradecimento por mais um dia

A oração da noite é indicada para agradecer pelo dia transcorrido, pela saúde de nossos entes queridos e pelas oportunidades que nos foram dadas. É momento também para pedir por um descanso, tanto físico quanto espiritual, e um sono reparador. Para encerrar seu dia com tranquilidade e iniciar o próximo, sob a graça de Deus, confira abaixo a oração noturna de gratidão por mais um dia.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Pai celestial, ao final deste dia que chega ao seu término, eu me dirijo a vós com gratidão no coração. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido, por todas as experiências, alegrias e desafios que ele trouxe.

Agradeço, Senhor, por estar sempre comigo, por vosso amor que me sustenta e protege, por vossa luz que ilumina meu caminho e por vossa paz que me envolve em todos os momentos.

Nesta noite, Senhor, quero entregar-vos meu descanso, tanto físico quanto espiritual. Confio em vossa providência e sei que, enquanto eu descanso, vós permaneceis vigilante, velando por mim e por aqueles que amo. Pois Aquele em que eu confio não dorme.

Senhor, abençoai também meus familiares e amigos, concedendo-lhes um sono tranquilo e restaurador. Protegei-os de todo mal e concedei-lhes sonhos repletos de esperança e inspiração.

Perdoai-me, Senhor, por todas as falhas e fraquezas deste dia. Dai-me a graça de aprender com meus erros e de crescer em vossa graça e amor.

Enquanto o dia chega ao fim e a noite toma conta, coloco-me sob vossa proteção e agradeço pela oportunidade de recomeçar a cada novo amanhecer.

Obrigado, Senhor, por vosso cuidado e por vosso amor incondicional. Descanso em vós, confiante em que tudo ficará bem, pois estou em vossas mãos amorosas.

Abençoai, Senhor, esta noite e todos os dias que estão por vir. Que vossa paz e vossa graça estejam sempre comigo e com todos que me cercam.

Em Nome de Jesus, nome Santo e precioso, eu oro. Amém.

Pai Nosso"

