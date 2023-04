Muitas pessoas desejam ter uma boa noite de sono para acordar com as energias renovadas para encarar o próximo dia. Para isso, é preciso entregar as dificuldades, preocupações e conquistas na mão de Deus para que Ele dê o melhor caminho a ser tomado. A oração para dormir bem é uma boa indicação para esses casos. Confira abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Senhor meu Deus,

Mais um dia chega ao fim...

Obrigada Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti.

Neste momento, quero lhe entregar tudo: as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje.

Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem.

Retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma.

Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam.

Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua Palavra que é fiel.

Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental.

Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço.

Amém!

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)