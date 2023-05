A oração da meia-noite é indicada para fazer antes de dormir para mostrar gratidão à Deus por mais um dia vivido; para agradecer por mais uma vez estarmos ao lado de quem nos faz bem; para agradecer pela disposição para cumprir com nossos deveres do cotidiano. A prece é recomendada para pedir proteção pela família, amparo para quando se sentir fraco e perdão dos pecados, para que a Luz do Senhor ilumine nossas almas e pratiquemos apenas o bem. Confira duas orações abaixo para fazer à meia noite.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Oração 1

"Nesta hora em que um dia acaba e outro começa,

peço a Deus Nosso Senhor,

a Jesus Cristo e a todos os Anjos e Santos,

que olhem por mim e pela minha família e que nos conduzam até à Divina Luz nesta nossa caminhada na Terra.

Dai-me forças quando eu me sentir fraco,

iluminai o meu espírito quando ele estiver sombrio

e olhai sempre para que nenhum perigo me faça cair.

Glória a Vós, Senhor.

Amém."

Oração 2

"Mais um dia se passou, Senhor.

Um dia a mais poderei dizer, um dia a menos neste aguardar da morte,

Passo em revista estas horas ainda tão próximas

E já escritas no vosso livro do juízo.

E tenho o coração pensativo por achá-las vãs,

Ocupadas com o que se passa e tão vazias de Vós, Senhor.

Perdoai-me por ser fraco, covarde,

Por conhecer o Bem e fazer o mal,

por tropeçar sempre na mesma pedra.

Hoje, apesar de muitas promessas, ter-vos-ei traído

E ter-me-ei traído.

Até quando, Senhor?

A noite cai. A noite cúmplice das trevas de que conheço as tentações.

Protegei a minha casa, guardai a minha alma

Que os vossos anjos encham as sombras com as suas asas de luz.

Fazei com que o meu sonho seja habitado pela vossa presença,

Que seja todo confiança e fidelidade.

Depois, quando a mim chegar a noite definitiva

Estarei pronto para comparecer perante Vós.

Fazei, Ó Deus Todo-Poderoso, pelo sangue derramado do Vosso Filho

Pela oração puríssima da minha mãe, Maria,

Que a Vossa misericórdia dê paz à minha angústia

e eu consiga adormecer, feliz no Vosso amor.

Ámem.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Ádna Figueira)