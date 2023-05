Oração de domingo para fazer de manhã e ter um dia abençoado

Geralmente, o domingo é um dia em que as pessoas costumam para descansar com os familiares e amigos. A oração do domingo de manhã é uma ótima alternativa para pedir à Deus proteção para você, entes queridos e amigos. Confira a oração para fazer na manhã de domingo, para que o Pai todo poderoso zele por nossas almas e possamos começar mais uma semana bem.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Querido Deus, nesta manhã de domingo me coloco em Tua presença para agradecer por teu amor e graça que se renovam sobre minha vida.

Tua força que me capacita para lutar e vencer os desafios de mais este domingo.

Vai a frente querido Senhor em cada situação que eu enfrentar, seja a Tua mão a me orientar e me guiar.

E quando eu não souber como agir seja Tu quem luta por mim.

Nesta certeza vou viver mais este dia, sabendo que cada minuto está sendo cuidado por ti.

Em Nome de Jesus… Amém!

Abençoado domingo!"