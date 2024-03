Se você é uma mulher que dá valor a si, é importante estar sempre conectada com seu ser interior. Sua voz feminina é fonte de sabedoria e jamais te trará algum mal, pelo contrário, será fiel a você e te acompanhará por onde for.

A oração é um meio de se relacionar seu interior. Quando dita com sinceridade, a prece abaixo ajuda a trazer força e a renovar o seu estado de espírito. Abaixo, confira a oração da mulher.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Sagrada Força Feminina te saúdo e sinto tua presença se manifestando em meu Ser.

Através de meus pensamentos, palavras e ações deixo que a Divina Presença da Mãe Cósmica me oriente com sua infinita sabedoria.

Ela está chegando, sinto sua Dança!

Ela está falando, ouço sua canção de Amor!

Ela está dentro e fora nas coisas mais simples e por isso perfeitas.

E seu templo sagrado é meu corpo de Mulher.

Seu pensamento agora é meu pensamento.

E só penso em Amor, só sinto Amor, e só vejo Amor, o mundo que percebo é fruto da minha percepção de Amor.

E assim crio a minha realidade.

Abençoo meu dia e honro minha Deusa de mil nomes e assim crio a magia que me ilumina e protege.

Saúdo a noite e honro minha Mãe Lua, suas sagradas fases comandam meu corpo de mulher.

E assim me preservo saudável e com meus ciclos femininos em perfeita harmonia.

Saúdo a Incognoscível, e assim honro e preservo meu poder oculto.

Saúdo as Forças da Natureza para que a Mãe Terra me proteja e me oriente no Norte, no Sul, no Leste e no Oeste.

Honro a terra onde piso, a água que bebo e o meu alimento, pois sei que tudo que fizer a esta Terra voltará para mim e para meus descendentes.

E assim me conecto ao coração de Gaia e a sua proteção maternal.

A Deusa cuida do meu corpo e da minha alma e assim estou em perfeita sincronia com o Universo.

Do meu coração flui seus ensinamentos, suas palavras de sabedoria e sua força infinita.

E assim realizo minha divindade humana.

Em minha alma o Sagrado Feminino e o Sagrado Masculino se uniram em Amor e Êxtase, e assim descobri o equilíbrio onde o ser humano deve estar.

Todo o Amor que nutre minha existência vem da Fonte Divina.

Por isso não preciso que nenhum ser humano o faça por mim.

A Deusa abençoa meu corpo com seus sagrados encantos e assim a beleza da minha Alma se reflete em meu corpo feminino.

Da minha mente fluem os pensamentos e a criatividade que fazem minha existência ser especial e singular.

E assim realizo minha vocação maior.

Preservo meu coração limpo e leve como uma pena e assim me permito ser livre e feliz para sempre. Que Assim Seja, porque Assim é."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)