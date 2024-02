Oração poderosa para ter força de vontade

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

É comum que muitas pessoas fiquem desanimadas nas atividades e sonhos por desventuras da vida. Algumas delas são imprevisíveis ou difíceis de mudar e tendem a tirar nossas forças físicas e espirituais. No entanto, apoiemos em Jesus, o filho de Deus, para que qualquer adversidade não lhe deixe desiludido de viver e sonhar. Abaixo, confira a oração ter força de vontade.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração de força e coragem

“Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades.

Não me deixes desanimar!

Tu és a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades.

Em ti deposito a minha fé e a minha esperança.

Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti em todos os momentos, cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias!

Ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do teu amor de Pai, a ouvir a tua Palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos.

Ajuda-me a explorar a profundidade do meu ser, a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em mim, para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia-a-dia.

Em teu nome e com a tua ajuda, Pai, eu sei que posso vencer, porque aquele que confia em ti, na tua misericórdia e no teu amor, sempre triunfa contigo!

Amém.”

Oração para dar força e coragem

“Eu creio em um Deus que habita em meu coração e que transforma tudo ao meu redor. Creio em um universo que trabalha sempre a meu favor e me mostra sempre o melhor caminho a seguir. Creio na força dos anjos, que se ancoram ao me lado quando a cruz parece pesada demais para eu suportar. Creio na alma humana, feita a imagem e semelhança de Deus e desta forma, nenhum mal me atinge, pragas e feitiços lançados se tornam bênçãos ao chegar na minha energia. Creio no Espírito Santo que é Senhor e propaga a vida entre todos os povos, creio que as crenças diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de prosperidade, paz, amor e glória. Creio na Glória de Deus e dos Anjos que me guiam de dia e de noite, creio na Luz que expande através do meu peito e que afasta todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis, creio que a força transformadora dos Arcanjos habita dentro do meu peito e alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade.Sendo assim, me aconchego nos braços de Deus e nas asas dos anjos onde serei amparada, protegida e amada, durante todos os séculos enquanto elevo o meu espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida.Que a glória do Altíssimo, seus anjos e arcanjos e seu exercito de Luz, me guie e ampare e proteja a todos aqueles que amo. Amém.”

Salmo para dar força e coragem

"Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?

Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego.

Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.

Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste.

A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos.

Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.

Todos os que me vêem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo:

Confiou no Senhor, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.

Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe.

Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe.

Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude.

Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge.

Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.

A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.

Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés.

Poderia contar todos os meus ossos; eles vêem e me contemplam.

Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.

Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.

Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão.

Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens.

Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.

Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel.

Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.

O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.

Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente.

Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face.

Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.

Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma.

Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.

Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez."

Oração da coragem

“Querido Deus Todo Poderoso, a quem foi dado todos os poderes deste verdadeiro e eterno mundo, rezo a ti com o meu coração sem qualquer tipo de força, vontade e sem qualquer tipo de ânimo.

Rezo para te pedir que restaures toda a fé existente dentro do meu coração para que eu possa continuar a ser feliz.

Rezo para que restaures toda a vontade de viver que existia antes dentro de mim, para que eu possa continuar sorrindo, falando, vendo coisas novas, fazendo novas amizades e tendo novas alegrias, todos os dias.

Dâ-me ânimo para continuar a viver, mostra-me que existem coisas pelas quais devo lutar e que existem pessoas que precisam de mim, neste preciso momento.

Não me deixes cair na tentação de desanimar, não me deixes cair na tentação de perder toda a minha fé em Deus.

Deus, ajuda-me a ter fé, Deus, ajuda-me a ter ânimo para viver.

Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)