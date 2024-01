Oração forte e poderosa pela saúde de alguém

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Na vida, temos e encontramos pessoas especiais durante a trajetória e pedir pela saúde destas, principalmente quanto estão doentes, é um ato de carinho e preocupação. Rezar com fé e sinceridade fortalece a esperança e pode acelerar o restabelecimento desses enfermos

Para pedir pela saúde de uma pessoa, confie na fé e esperança em Deus para a plena recuperação dessa pessoa tão querida. Abaixo, a oração pela cura de um amigo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“(Nome da pessoa) é filho(a) de Deus. O Espírito de Deus está em (nome da pessoa). E o Espírito de Deus não adoece, então (nome da pessoa), já está curado(a). Ele(a) é saudável. Muito obrigado, graças a Deus! Amém!”

