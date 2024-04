Oração contra calúnia, difamação e injúria

A calúnia é o ato de proferir falsas acusações contra alguém, com o intuito de difamá-lo. Essa prática, inclusive, é considera um crime em vários países. A difamação, por sua vez, é o ato de atribuir fato que seja negativo, mas que não seja crime. Já a injúria atribui palavras ou qualidades negativas a pessoa como xingamentos e ofensas as características dela, inclusive por sua opinião.

Independente das situações acima nesses momentos de perseguição, se apegar na fé é uma ótima alternativa para afastar a maldade alheia. A oração contra a calúnia, difamação e injúria, por exemplo, é uma ótima opção para fortalecer o ânimo e a resiliência daqueles que sofrem com a difamação injusta. A prece serve como um pedido de proteção divina e, se for o caso, de clareza na busca pela verdade, em detrimento de todas as injúrias que buscam manchar a reputação e a dignidade humana de alguém.

Abaixo, confira a oração contra a calúnia, difamação e injúria.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“Quem nos separará do Amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada… em tudo isto somos mais do que vencedores”. Rm 8,35

Pai celestial, fonte inesgotável de bondade, testemunhamos diariamente a perseguição enfrentada por teus filhos. Desde os tempos dos patriarcas, profetas, discípulos até os dias de hoje, a Igreja de Deus é alvo constante de palavras maliciosas, calúnias e difamações, uma perseguição implacável. Hoje, muitos de nós compartilhamos dessas aflições diárias, enfrentando soberbos, insolentes e acusadores que inventam mentiras para diminuir nossa imagem e dignidade, simplesmente por sermos tidos como filhos teus.

Senhor, as investidas vêm de todos os lados, e nos deparamos com diversas acusações infundadas, enfrentando uma verdadeira tormenta. Alguns se levantam contra nós com intenções destrutivas, propagando fofocas que abalam nossa estrutura e nos deixam vulneráveis. Reconhecemos, Senhor Jesus, que estamos frágeis diante dessa situação.

Colocamos diante de ti todas essas situações, Senhor, e depositamos aos teus pés cada ataque que recebemos. Pedimos que, para aqueles que nos atacam, que essas situações se transformem em bênçãos e graças vindas de ti. Que qualquer força maligna lançada contra nós caia por terra, aos pés da tua cruz, sem poder sobre nós, nossa família, nosso trabalho e nossos bens.

Todas as fofocas lançadas contra nós, Senhor, estão agora em tuas mãos. Que toda inveja projetada sobre nós caia por terra em nome de Jesus, pois nossa fé repousa no teu poder, não nas artimanhas malignas. Pedimos ao Espírito Santo que envie seu fogo de amor sobre nós, consumindo todo mal e transformando-o em força, coragem e graça divina.

Colocamo-nos sob tua graça e proteção, reconhecendo que és um Deus zeloso que cuida de cada um de nós. Sabemos que aqueles que nos perseguem ainda não conhecem o teu amor (Ágape), e oramos para que, ao experimentarem esse amor, cessem suas hostilidades. Assim como buscamos a tua graça, pedimos por eles, pois confiamos que estás no comando de nossas vidas, cercando-nos com teus anjos protetores.

Senhor, concede-nos serenidade e confiança para sermos vencedores em teu amor e graça a cada dia. Fortalece nosso espírito e concede-nos a sabedoria necessária. Orienta-nos em cada instante diante das fofocas, dissipando o medo que pesa sobre nós. A partir de agora, nossa confiança está única e exclusivamente em ti, e não mais nos perseguidores. Agradecemos, Senhor, por atender nossas preces e súplicas, pois cremos que estás cuidando de tudo, pois nos colocamos diante de ti como necessitados e dependentes do teu amor e proteção. Honra e glória a ti para sempre. Amém.

Pai-Nosso, Pai-Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

