Oração ao Jesus Misericordioso

A oração é uma ponte de comunicação entre o humano e o divino, uma expressão poderosa de fé e confiança. A prece a Jesus Misericordioso, por exemplo, assume um significado profundo ao invocar a compaixão e a bondade infinita do Salvador. Nessa súplica, ecoa-se a conexão entre o fiel e o ser superior, lembrando-nos da misericórdia inabalável de Jesus Cristo.

É uma prece que transcende as fronteiras da dor e da desesperança, mergulhando na certeza da redenção e da proteção divina. Ao confiar em Jesus Misericordioso, somos lembrados da nossa fragilidade e da necessidade constante do seu amparo.

Essa oração é um testemunho da fé na promessa de salvação e na compaixão divina, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz de esperança irradiando do Coração Misericordioso de Jesus.

Abaixo, confira uma oração do Jesus Misericordioso.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Jesus Misericordioso, eu confio em Vós.

Jesus Misericordioso, eu confio em Vós.

Jesus Misericordioso, eu confio em Vós.

Ó Deus de grande Misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo da sua miséria a Vossa Misericórdia, a Vossa Compaixão.

Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até Vós, por isso suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a Vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a Vossa Misericórdia, para que cumpramos a Vossa Santa Vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte.

Que o poder da Vossa Misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como Vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a Vós é conhecido, e esperemos que alcancemos tudo que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança; pelo seu Coração Misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no Céu.

E hoje faço o meu pedido

(faça o seu pedido)

Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda humanidade, encerrada no Coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores.

Pela Sua dolorosa Paixão, mostrai-nos a Vossa misericórdia, para que glorifiquemos e propaguemos a Vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém.

Jesus Misericordioso, eu confio em Vós.

Jesus Misericordioso, eu espero em Vós.

Jesus Misericordioso, eu confio em Vós.

Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Deus santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Deus santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Deus santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro."

