Quando é Dia dos namorados? Veja quando cai a data e se é feriado ou ponto facultativo

O Dia dos Namorados é uma data comemorativa na qual os casais celebram a união amorosa. Nesse dia, os apaixonados costumam trocar presentes e realizar programações juntos, como assistir filmes, passear, sair para jantar, etc. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho e, em 2024, cai em uma quarta-feira.

Apesar de mudar o dia da semana, a data se mantém a mesma deste 1948, quando foi instituída por João Dória (pai do ex-governador de São Paulo), visando melhorar o resultado das vendas que sempre enfraqueciam no mês de junho. A data coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro.

Dia dos Namorados é feriado no Brasil?

No Brasil, o Dia dos Namorados no Brasil não é considerado feriado nem ponto facultativo. Portanto, sendo uma data comum.

Quais os feriados de 2024?

Confraternização Universal (1 de janeiro - segunda-feira_

Carnaval (12 e 13 de fevereiro - segunda e terça-feira)

Paixão de Cristo (29 de março - sexta-feira)

Tiradentes (21 de abril - domingo)

Dia do Trabalho (1 de maio - quarta-feira)

Corpus Christi (30 de maio - quinta-feira)

Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro – sábado)

Dia de Finados (2 de novembro – sábado)

Proclamação da República (15 de novembro – sexta-feira)

Dia da Consciência Negra (20 de novembro – quarta-feira)

Natal (25 de dezembro – quarta-feira)

