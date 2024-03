Oração a São Longuinho

Celebrado no dia 15 de março, São Longuinho é visto como uma das principais figuras do catolicismo, sendo conhecido como o patrono dos esquecidos e santo dos objetos esquecidos.

No Brasil e na Espanha existe uma tradição remetida ao santo que é quando se esquece onde está algum objeto e se profere a seguinte frase "São Longuinho, São Longuinho, se eu achar tal coisa dou três pulinhos”.

A história de Longuinho, cujo nome é derivado da palavra grega que significa "lança", é uma narrativa profundamente enraizada nos primeiros séculos do Cristianismo. Ele era o centurião que, seguindo as ordens de Pilatos, ficou ao pé da cruz onde Jesus foi crucificado, acompanhado de outros soldados. Diferentemente da prática comum de quebrar as pernas dos crucificados para acelerar sua morte, Longuinho perfurou o lado de Jesus com uma lança, conforme descrito no Evangelho de São João:

“Como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água” (Jo 19,33-34).

Outra tradição sobre Longuinho diz que ele sofria de graves problemas de visão, chegando quase à cegueira. No entanto, ao perfurar o lado de Jesus, uma gota do sangue de Cristo teria caído em seus olhos, curando-o da visão. Este milagre, junto a outros fenômenos naturais que ocorreram após a crucificação, levou-o a proclamar: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus".

Após esse episódio transformador, Longuinho converteu-se ao Cristianismo, abandonando sua carreira militar. Buscou refúgio na Capadócia, onde se tornou monge, dedicando sua vida à fé cristã. No entanto, sua identidade foi eventualmente descoberta, e ele passou a ser perseguido. Por sua recusa em renunciar à fé cristã, sofreu martírio, sendo torturado até a morte e tendo sua língua e seus olhos arrancados.

Cerca de mil anos após sua morte, no ano de 999, Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, tornando-se São Longuinho. Sua história de fé, conversão e martírio continua a inspirar muitos cristãos ao redor do mundo.

Abaixo, confira a oração a São Longuinho.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimo-nos atraídos a vós por uma especial devoção, sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai, se vós tão amado por Ele, nos fizer representar. Lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem a vossa proteção, fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito. Amém. Dizer o nome do objeto que procura e rezar um Pai Nosso e uma ave Maria".

