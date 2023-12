Oração de São Nicolau para cura e proteção

Celebrado no dia 6 de dezembro, São Nicolau é um santo festejado em todo o mundo. Considerado o padroeiro das crianças e marinheiros, ele também é protetor da Holanda, Rússia e Grécia. Relatos apontam que ele foi um nobre benevolente e fazia doações anônimas para pobres e viúvas.

A história mais famosa acerca de São Nicolau é que ele tomou conhecimento da triste situação de um vizinho pobre e ordenou que suas três filhas virgens vendessem seus corpos em troca de dinheiro, para não morrerem de fome. Tocado pela situação do homem, São Nicolau deixou uma bolsa com várias moedas de ouro para que a pureza das meninas fosse mantida. Ele, então, esperou anoitecer para jogar o montante de dinheiro pela chaminé da casa para evitar que as três mulheres seguissem aquele caminho.

Além da história da chaminé, São Nicolau é muito associado com o Papai Noel devido sua aparência e proximidade de sua data comemorativa, no dia 06, com uma das datas mais importante do cristianismo, o natal, no dia 25. A associação com o "Bom Velhinho" é tanta que muitos acreditam que se trate da mesma pessoa.

Em vários países, Nicolau é lembrado pelo hábito de dar dinheiro quando visitava a casa de alguém, que logo virou tradição em países germânicos em oferecer dinheiro quando se vai na festa de uma pessoa.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Proteção

"Oh, São Nicolau, hoje venho a você para pedir misericórdia, ao meu Senhor. Por sua maravilhosa intercessão, para que você me mantenha a salvo no meio de todos os perigos que possam surgir ao longo da minha vida. Conceda-me o que peço com tanta fidelidade para poder avançar sem obstáculos no caminho da salvação. Amém."

Cura

"Querido Deus, ajude-nos a ser sensíveis aos sentimentos dos outros. Quando brincamos ou quando estamos no trabalho ou quando estamos em casa juntos, ajude-nos a não dizer ou fazer coisas de brincadeira que possam causar dor.Dê-nos corações compassivos, corações como os de Nicholas. Corações que machucam quando alguém está sofrendo. E nos dê as mãos para nos ajudar. Amém."

