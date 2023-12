Celebrado no dia 14 de dezembro, São João da Cruz é um dos maiores místicos da história da Igreja. Como todas as grandes sabedorias, a sua tem sido uma fonte profunda e constante de inspiração ao longo dos séculos e ainda mantém uma força surpreendente. Aprenda a oração de São João da Cruz.

Ele nasceu por volta de 1542 em Fontiveros, província de Ávila, na Espanha. Após alguns anos na Ordem dos Carmelitas, João atendeu o pedido de Santa Teresa de Ávila e foi o primeiro a se declarar a favor de sua reforma, a partir de 1568, pela qual suportou inúmeros sofrimentos e trabalhos

Morreu em Úbeda, em 1591, com uma grandiosa fama de santidade e sabedoria, da qual os seus escritos espirituais dão testemunho precioso. Em vida, São João da Cruz foi um ótimo pregador, escritor e poeta. Ele é considerado até hoje uma das representações mais ilustres da cultura espanhola.

Abaixo, confira a oração a São João da Cruz.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de são João da Cruz

"Ó Deus que guiastes São João da Cruz à santa Montanha que é Cristo, através da noite escura da renúncia e do amor ardente à Cruz, concedei-nos segui-lo como mestre de vida espiritual e como ele possamos colocar amor onde não há amor para encontrarmos amorâ€? e assim em meio às dificuldades da vida possamos atingir a plenitude do amor a Vós e aos irmãos para um dia contemplar eternamente a vossa glória no Céu."

Oração de São João da Cruz por proteção

"Ó caríssimo S. João da Cruz, alma sublime irradiada pela luz de Deus, protege as nossas pobres almas preocupadas com os bens terrenos e ensina-nos o caminho estreito e árduo que conduz ao Monte do Senhor.

Vamos compreender o valor das realidades divinas e a fragilidade frágil de todas as coisas humanas.

Vós que és o pai do espiritual, o patrono dos místicos, o mestre da contemplação e o guia das formas mais sublimes de oração, infunde energia e ímpeto no nosso espírito, para que, com a ajuda da graça, aprendamos a amar a Deus na terra para então venha desfrutá-lo eternamente na abençoada pátria do Reino. Amém"

Oração de São João da Cruz para pedir forças

"São João José da Cruz obtém-nos a sua alegria e serenidade nas doenças, como também nas provações, embora saibamos que o sofrimento é um grande dom de Deus, que deve ser oferecido com pureza ao Pai, sem ser perturbado pelas nossas reclamações. Seguindo o seu exemplo, queremos suportar tudo com paciência, sem fazer pesar nossas dores sobre os outros. Pedimos ao Senhor a força; e a Ele agradeçamos, não apenas quando nos proporciona alegria, mas também quando nos permite doenças e as diversas provações."

