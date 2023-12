Oração a São Juan Diego

Celebrado no dia 9 de dezembro, São Juan Diego é um santo católico indígena cujo legado está intrinsecamente ligado à devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. Nascido no ano de 1474, em Cuauhtitlán, uma aldeia próxima à Cidade do México, antes da colonização espanhola.ao norte da Cidade do México.

Ele e sua esposa receberam o batismo na fé católica após a chegada dos colonizadores, mas Juan Diego preservou suas raízes culturais e sua devoção a Deus. Juan Diego era um homem simples, um camponês que trabalhava no campo e na fabricação de esteiras para sustentar sua família, trabalho no campo e também se dedicava à fabricação de esteiras.

Juan Diego era dedicado, religioso, e levava uma vida de oração, com contemplações e penitências. Para ir à missa, ele saia de sua vila e ia até Cidade do México, andando catorze milhas de distância. Quando o dia acordava frio, vestia uma espécie de manto.

A esposa de Juan Diego adoeceu e morreu em 1529. Ele, então, passou a morar com seu tio, que morava perto da igreja. Em 9 de dezembro de 1531, por volta de três e meia, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para Juan Diego entre a vila e a montanha pela primeira vez, chamando-o com carinho de “Joãozinho, João Dieguito”. O lugar onde a Virgem Maria apareceu se chama “Capela do Cerrinho”.

Maria lhe pediu que ele fizesse um pedido ao bispo, o franciscano João de Zumárraga: a construção de uma igreja no lugar da aparição. O bispo disse não. Nossa Senhora, então, sugeriu que Juan Diego insistisse. No domingo, ele falou novamente com o bispo, que pediu provas concretas de que Nossa Senhora estava aparecendo para ele.

Em 12 de dezembro, Juan Diego estava indo para a cidade quando a Virgem o consolou. Em seguida, pediu que ele colhesse flores para levar a Ela, no alto da colina Tepeyac. Mesmo com o dia congelante, Juan Diego achou lindas flores, as colheu, guardou no seu manto e levou para Maria.

Maria havia pedindo, então, que ele as entregasse ao bispo como prova de sua aparição. Diante da figura da igreja, Juan abriu sua túnica, fazendo com que as flores caíssem e ficasse impressa no tecido a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.

Após o acontecido, Juan passou a morar em uma sala ao lado da capela que acolheu a imagem. O santo passou os negócios e propriedades ao seu tio e entregou a sua vida à difusão das aparições aos seus conterrâneos, e as conversões aconteciam.

Juan Diego morreu em 30 de maio de 1548, aos 74 anos, de morte natural. Em 2002, foi canonizado pelo Papa São João Paulo II, em 2002, e sua festa foi fixada em 9 de dezembro, dia da primeira aparição.

Abaixo, confira a oração a São Juan Diego.

Oração

