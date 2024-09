Oração a São Bento para alcançar uma graça

Celebrado em 11 de julho, São Bento é um santo muito popular, especialmente conhecido por sua medalha, que simboliza proteção e possui vários significados para quem a usa. Nascido em 480, ele é considerado o Padroeiro da Europa e, desde jovem, dedicou-se à vida de fé. Seu lema principal era "Oração e trabalho".

Abaixo, confira uma oração direcionada a São Bento para alcançar uma graça.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Ó, glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade; que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado.

Alcançai do Senhor a graça (dizer a graça a ser alcançada) que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no Paraíso. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)