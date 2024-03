Oração a Santa Léia

Celebrada no dia 22 de março, Santa Léia foi uma jovem viúva cristã que, após a morte do marido, se recusou relacionar com um rico nobre romano, abrindo mão de uma vida de luxo para aderir às primeiras comunidades cristãs. São Jerônimo, organizador das comunidades naquele tempo, foi acusado de chamar a atenção de Léia e outras viúvas para o cristianismo. Exilou-se, então, em Belém.

Ao saber da morte de Léia, Jerônimo escreveu uma carta sobre a vida desta viúva e este é o único documento que existe sobre a, existência dela. Ele descreve que Léia se dedicou à vida religiosa, alcançando o posto de madre superiora e, por meio de seu exemplo de humildade, oração e serviço, testemunhou o amor por Cristo.

Léia teve uma vida simples e se dedicou longas horas à oração profunda. Ela nunca buscou a glória para si mesma nem que lhe trouxesse benefícios pessoais. Seu mundo estava confinado a um pequeno quarto, mas esse espaço era vasto em termos de louvor a Deus. Ali, ela tinha tudo o que precisava. Nada lhe custou ao renunciar a uma vida de luxo em uma mansão para viver a simplicidade de um mosteiro. Léia encontrou a verdadeira experiência de riqueza na santidade, o que faz com que sua memória perdure até hoje. Santa Léia morreu em Roma no ano de 384.

Abaixo, confira a oração de Santa Léia.

"Senhor Jesus, vós nos disseste: "Eu vim para servir e não para ser servido". Rogamos, pelo exemplo de Santa Léia, que embora fosse superiora colocou-se como escrava das outras religiosas, saibamos também nós encontrar alegria em servir e sempre exercer a verdadeira caridade. Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)