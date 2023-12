Oração de Santa Bárbara para alcançar uma graça

Celebrada no dia 4 de dezembro, Santa Bárbara é a padroeira contra tempestades, raios, explosões, dos armeiros, artilheiros, da Marinha, dos matemáticos e dos arquitetos. Nascida na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, a santa foi uma das primeiras mártires cristãs que morou na Grécia.

Seu pai pagão, chamado Dióscoro, constantemente a trancava em uma torre para ela evitar contato com o mundo externo. Mas, após se converter ao cristianismo, conseguiu o batismo da própria janela. Com isso, seu genitor ficou furioso e denunciou a filha ao prefeito da cidade. Este ordenou que a moça fosse torturada em praça pública, na tentativa de renegar sua fé cristã. No entanto, mesmo diante de todo o sofrimento, Bárbara não renegou sua fé. Após cortejo pelas ruas de Nicomédia, Santa Bárbara teve os seios cortados. Depois, foi conduzida para fora da cidade. Lá, seu próprio pai a degolou.

Relatos apontam que, após a morte de Bárbara, um raio atingiu o homem e o matou. Por esse motivo, Bárbara ficou conhecida como "protetora contra relâmpagos e tempestades" e passou a ser invocada contra fortes chuvas. Abaixo, confira a oração de Santa Bárbara.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Minha querida Santa Bárbara, a senhora das lutas, dos relâmpagos e das tempestades, muitas vezes voltei-me para ti. Faço essas orações porque tenho um propósito e conto com o seu apoio. Muitos consideram isso uma meta impossível, mas para você, não há nada que não possa ser alcançado na vida. Pelo mesmo motivo, tenho certeza que posso contar com a senhora do raio para a realização de tudo que peço neste momento da minha vida ."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)