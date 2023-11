Oração à Santa Luzia

Celebrada em 13 de dezembro pela Igreja Católica, Santa Luzia, natural da Itália, é conhecida por sua generosidade, humildade e devoção. Como exemplo de simplicidade, ela fez voto de castidade e doou todos os seus bens aos necessitados.

Santa Luzia é aclamada como protetora dos olhos por ter arrancado os seus próprios e dado ao seu carrasco, quando foi perseguida por sua crença. A atitude significou que ela preferia deixar de enxergar a renegar sua fé.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de Santa Luzia

"Querida Santa Luzia, que preferistes deixar que, os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e conspurcar vossa alma; e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém."

Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos

"Santa Luzia, que mantiveste a Fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da Proteção Divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido (fazer o pedido). Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do Universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Oh, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia rogai por nós! Amém."

