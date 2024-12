O que representa não usar maquiagem? Confira o significado

O uso da maquiagem pode ser feito para diversos fins, como aprimoramento da beleza natural, disfarce de imperfeições e manifestação artística. Desde as sociedades antigas, tintas e pigmentos eram aplicados no rosto e, até os dias atuais, os cosméticos são parte do dia a dia. Utilizar ou não maquiagem é o reflexo de questões pessoais e, até mesmo, emocionais.

Há muitos fatores por trás da decisão de usar maquiagem. Quando a escolha de não a aplicar é tomada, pode ser que haja desejo de ser autêntico e aceitar-se como é naturalmente. Além disso, questões de saúde e bem-estar da pele também são consideradas por aqueles que optam por um “rosto limpo”.

Mostrar a face como ela realmente é, sem intervenções de cosméticos, pode simbolizar autoaceitação e confiança. O não uso de maquiagem também representa a fuga dos padrões impostos. Outra questão associada a essa escolha é praticidade e conforto, já que não é necessário reaplicação e manutenção de produtos.