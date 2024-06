O que é 'brat'? Entenda o significado da gíria viral nas redes sociais

Nos últimos dias, os internautas, sobretudo do X (antigo Twitter), vem viralizando o termo "brat" - que se transformou até em verbo. A palavra, originalmente feita em uma fonte de letra simples, acompanha uma estética verde e já está sendo utilizada até por grandes marcas da comunicação e fast food. Saiba o que significa o meme "brat" e de onde surgiu o termo.

A gíria "brat", junto da estética verde, faz referência ao sexto álbum de estúdio da cantora inglesa Charli XCX. A capa do novo disco da artista é composta por um fundo esverdeado com a palavra "brat" no centro da imagem.

(Foto: Divulgação)

Segundo o site Tecla Sap, o termo tem origem da língua inglesa e significa "criança chata e mal-educada; pirralho malcriado". No contexto do BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo), "brat" é uma palavra utilizada para descrever um tipo de submisso(a) que desafia ou provoca o(a) dominante de propósito, buscando uma resposta ou reação do mesmo. É uma dinâmica consensual onde o(a) "brat" busca atenção, desafia limites e testa a autoridade do(a) dominante, segundo o site enciclopédia.

​(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)