Óculos escuros e pão com manteiga: Paraense viraliza em defesa de TCC da neta; vídeo

Uma idosa paraense se tornou um fenômeno nas redes sociais após assistir ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de sua neta usando óculos escuros e desfrutando de uma fatia de pão. O vídeo dessa cena peculiar já foi visualizado um milhão de vezes e compartilhado por mais de 200 mil pessoas, que se encantaram com a situação.

Na semana passada, o vídeo de Lorena Araújo, estudante paraense, viralizou, mostrando o momento hilário em que sua avó participou da defesa de seu TCC em engenharia ambiental e sanitarista. Enquanto a colega de Lorena explicava o projeto para a banca de professores por meio de videochamada, a avó, Isa Araújo, entrou sem querer na conversa com a câmera ligada. Enquanto ouvia a apresentação, dona Isa, sentada à mesa da cozinha, pegou uma fatia de pão, passou manteiga e a saboreou como se estivesse sozinha em casa. A neta, do outro lado da linha, mal conseguia conter o riso. Veja!

Embora engraçada, a cena dos óculos escuros não foi intencional. Em entrevista ao G1, a neta revelou que a idosa passou por uma cirurgia nos olhos e precisava protegê-los da luminosidade. A situação gerou meme na internet. Apesar do clima descontraído, Lorena conseguiu se formar com sucesso e obteve a nota máxima em seu TCC, completando sua graduação. Um ano após a formatura, as risadas ainda ecoam, e diversos compartilhamentos nas redes sociais continuam relembrando esse momento especial.