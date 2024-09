Garoto precisa de cirurgia após queimaduras causadas por protetor solar 'vencido'

Um menino de 10 anos teve que ser submetido a cirurgia após usar protetor solar provavelmente vencido e sofrer severas queimaduras nos ombros e nos braços durante as férias no fim de agosto em Cabo Verde.

O frasco foi comprado no resort onde a família inglesa de Hector Harvey estava hospedada. "Pensamos em ficar no quarto, pois não tínhamos protetor solar e era nosso último dia de férias, mas ele (Hector) queria sair e brincar na piscina, pois tinha feito alguns amigos. Ficamos sem protetor solar, então meu parceiro Ben comprou um na loja do resort. Era fator 90 e pensamos 'Que ótimo, vai durar o dia todo'", disse Natalie Harvey, de 47 anos, ao "Nottingham Post", reproduzido no portal Extra.

VEJA MAIS

Ao chegarem na Inglaterra, boa parte do corpo do menino estava coberto por enormes bolhas. "Ele tinha bolhas de 8cm de largura e cheias de água, foi horrível. Estávamos pensando no que tinha dado errado, pois ele estava usando protetor solar. Ele tinha todas essas bolhas e não conseguia se mover. Ficamos com medo de que elas estourassem", relatou Natalie.

Os médicos que cuidaram do menino acreditam que o protetor estivesse vencido e em uma embalagem com data de validade em vigor ou tivesse algum defeito de fabricação. Ben, o parceiro de Natalie, que também usou o protetor, teve queimaduras, embora bem menos severas, informou o portal Extra.

Na manhã de 25 de agosto, Hector foi levado para a cirurgia a fim de que as bolhas pudessem ser estouradas e removidas com segurança. Depois de cerca de cinco horas, ele saiu da sala de cirurgia todo enfaixado.