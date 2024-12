Festa da firma: pode beber? O que vestir? Como se comportar? Veja dicas do que fazer e cuidados

Chega o fim do ano e com ele as festas da firma, buscando celebrar mais um ano de conquistas ao lado de colegas e chefes e até mesmo uma oportunidade mais descontraída fora do ambiente de trabalho. Por ser uma reunião festiva compartilhada com pessoas do local de trabalho, é comum o receio de como "errado" durante o evento e acabar virando alvo de fofoca entre o restante, cogitando até em desistir de participar da comemoração.

Ao g1, a coach de carreiras e instrutora na Gallup, empresa de consultoria e análise, Ana Lúcia Spina, disse que comparecer ao evento é uma ótima atitude, pois mostra como você se porta em eventos.

Também ao portal de notícias, Lais Vasconcelos, gerente de recrutamento da Robert Half, complementa: "Tem gente que falta três anos seguidos da festa do trabalho. Que importância essa pessoa está dando para o trabalho em equipe e para os princípios da companhia? Porque é um momento de fortalecer a cultura e criar unidade".

É recomendado beber na festa da firma?

A bebida alcoólica é um fator importante durante uma confraternização de trabalho. Isso porque, em geral, deixa a pessoa mais sociável e faladora, provocando uma leve sensação de euforia e desinibição nos primeiros minutos após o consumo. E isso pode ser um risco, pois o comportamento inadequado diante de colegas de trabalhos pode ser comprometedor para sua reputação.

Claro, o profissional e o pessoal vão se misturar, mas há um limite. A professora de gestão de equipes colaborativas da ESPM Mariana Malvezzi aconselha que compare a festança com uma reunião de trabalho virtual.

"No on-line, mostro a sala da minha casa, o quadro na parede, mas deixo resguardada aquela bagunça no canto. Então, é bom participar, mas resguardando um pedaço do que é a nossa privacidade", compara Mariana.

"A festa é para gerar conexões, não para criar situações embaraçosas", aconselha Ana Lúcia. Portanto, para quem gosta, ingerir bebidas alcoólicas não é um problema se você souber medir a dose e não arriscar sua reputação.

O que vestir na confra?

Mariana segue a comparação da confraternização com uma videochamada, e orienta: "Eu posso estar na minha casa com shorts de ginástica, um top, mas, para a reunião on-line, não vou aparecer dessa forma".

"Na festa de trabalho, a lógica é a mesma: a roupa pode ser mais descontraída, mas com moderação".

Ana Lúcia, por sua vez, recomenda também optar por roupas que transmitam elegância e conforto. "A elegância está em se sentir bem e autêntica. Evite roupas que possam causar desconforto ou parecerem vulgares".

Pode falar de assuntos polêmicos na confra?

Na confraternização, evite discutir assuntos polêmicos, como religião ou política, que podem gerar desconforto e atritos. E também não cobre ninguém sobre o trabalho durante a festa, inclusive evite tocar nesse assunto. "Isso é super desagradável", conclui Mariana.

Já Ana Lúcia acredita que nada está proibido, desde que não atraia momentos desconfortantes.

"Falar sobre trabalho pode ser válido se a outra pessoa também estiver interessada, mas é interessante explorar outros assuntos, como filmes, séries e hobbies", sugere

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)