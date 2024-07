Quer 'enrolar' no trabalho? Tutorial ensina a fazer isso em poucos clicks

Quando a hora demora a passar durante o expediente e já não se sabe mais o que fazer, alguns funcionários escolhem “enrolar” no trabalho. "Passear" pela empresa, desviar de demandas, ir ao banheiro, conversar mais com colegas podem ser alternativas para fazer o tempo passar.

Entre as diversas formas de agilizar a tão esperada hora de sair, uma alternativa inusitada foi apresentada por uma internauta: falsa atualização de sistema. Com telas para Windows e macOS, a dica da chamada “experiência realista” possui mais de 280 mil visualizações no TikTok.

Isabelly Martins publicou a ideia em seu perfil e alcançou mais de 31 mil curtidas. “A hora não passa, fazer o que”, escreveu na legenda. Os comentários da publicação foram desativados, mas cerca de 2.670 usuários salvaram o vídeo e 6.250 compartilharam com demais 'tiktokers' e em outras redes sociais. Confira abaixo:

COMO ENROLAR?

Para utilizar a tela de atualização falsa, basta acessar o site White Screen e escolher entre os sistemas operacionais Windows 10, Windows 11 e macOS. É possível definir a duração e a porcentagem de início da atualização.

Atualização falsa está disponível para Windows e macOS (Reprodução)

Ao clicar em expandir, toda a tela do computador é preenchida pela “atualização”. Para sair, basta clicar na tecla “Esc”, no canto superior esquerdo do teclado. Acesse aqui o site.

Para sair da tela de atualização falsa, basta clicar a tecla "Esc" (Reprodução)

E você, internauta? Se considera um(a) funcionário(a) enrolão(ona) e vai aproveitar a dica ou acha a ideia divertida, mas desnecessária?

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)