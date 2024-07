VÍDEO: Ator pornô paraense fatura mais de R$ 1 mil para ficar suado

O ator pornô paraense Jair Alves, de 19 anos, revelou que foi pago por um cliente de São Paulo para ficar suado. Segundo o jovem, ele faturou R$ 1.200 para realizar o fetiche e, para atender o desejo do cliente, precisou malhar na academia do hotel. "Ele queria chegar no quarto e me encontrar suado Ele só queria me ver suado", disse Jair ao O Liberal.

Em sua rede social, Jair comentou com humor sobre a situação: "Gente, a vida do p*** não é fácil. Eu tô indo para a academia suar só para atender o cliente, acredita? Ele tá no mesmo prédio que eu, só é um andar mais acima. Disque ele: 'aí, quero te ver suado', aí eu vou para a academia. Aí que ódio, gente", riu o jovem, rindo da situação. Ele possui mais de 100 mil seguidores e realiza vendas de conteúdos adultos.

Jair destacou que o pedido para ficar suado foi o mais estranho que já recebeu. Ele afirmou faturar mais de R$ 20 mil por mês com programas e R$ 5 mil com vendas de conteúdos em plataformas para maiores de 18 anos. "Eu penei muito para ficar suado e se tornou até uma cena engraçada. Eu faço dois programas por dia", concluiu.