Dormir e acordar tarde é traço de QI alto, aponta pesquisa

Dormir e acordar cedo pode ser considerado um traço de pessoas disciplinadas, mas indivíduos noturnos são mais inteligentes, segundo estudo. A pesquisa “Porque corujas noturnas são mais inteligentes” (”Why night owls are more intelligent”), do psicólogo Satoshi Kanazawa com a mestre em jornalismo Kaja Perina, aponta que aqueles que dormem e acordam mais tarde possuem QI mais alto do que aqueles que seguem uma rotina mais diurna.

A publicação, feita na revista científica ScienceDirect, usou como base a Hipótese de Interação Savanna-QI, que sugere que indivíduos mais inteligentes possuem maior probabilidade de adotar questões evolutivas do que os menos inteligentes. Kanazawa e Perina afirmam que, enquanto alguns animais seguem um ciclo circadiano (responsável pela coordenação motora e mental conforme a luz do sol) mais noturno, os humanos, de modo geral, são diurnos. Isso ocorre devido à rotina que os ancestrais seguiam: acordar e fazer atividades ao nascer do sol, e dormir ao pôr-do-sol.

Entretanto, os pesquisadores declaram que, possivelmente, a rotina noturna dos humanos surgiu conforme a evolução das sociedades tradicionais. Assim, conforme a Hipótese de Interação Savanna-QI, aqueles que mantém uma vida após o pôr-do-sol - ou seja, à noite - são mais inteligentes do que os que levam um estilo de vida diurno.

Para comprovar a teoria, Kanazawa e Perina reuniram dados do Estudo Nacional Longitudinal da Saúde de Adolescentes (National Longitudinal Study of Adolescent Health - Add Health), com informações de 20.745 jovens sobre hábitos de sono. A divisão do nível de QI das pessoas estudadas ficou em:

Muito Opaco (abaixo de 75), com 584 indivíduos;

Opaco (entre 75 e 90), com 2.967 indivíduos;

Normal (entre 90 e 110), com 6.820 indivíduos;

Brilhante (entre 110 e 125), com 3.483 indivíduos;

Muito Brilhante (acima de 125), com 468 indivíduos.

Durante a semana, os classificados como Muito Opacos dormem por volta das 23h41, enquanto os considerados Muito Brilhantes se deitam por volta das 00h29. O horário de acordar do primeiro grupo, de segunda a sexta-feira, é 7h20 - por outro lado, os do segundo grupo saem da cama mais de 30 minutos depois, às 7h52.

Já aos finais de semana, o grupo com menor QI vai para a cama às 00h35 e o com maior QI, às 1h44. O acordar dos classificados como Muito Opacos também é mais cedo aos sábados e domingos, às 10h09. Em contrapartida, os considerados Muito Brilhantes se levantam às 11h07.

Assim, o estudo conclui que as “corujas noturnas” - ou seja, pessoas que dormem e acordam mais tarde - são mais inteligentes do que aqueles que seguem uma vida com mais momentos diurnos. Mesmo que o ciclo circadiano siga fatores genéticos, como a hereditariedade, cada indivíduo é responsável por suas escolhas e decisões. Kanazawa e Perina também declaram que outras questões influenciam no comportamento noturno de adultos, como idade, sexo, raça, status de relacionamento, paternidade/maternidade, educação, religião e horas de trabalho semanais.

Para conferir a pesquisa completa em inglês, clique aqui.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)